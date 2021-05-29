Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Novak Djokovic Belgrad Açık'ta şampiyon oldu
Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, finalde Alex Molcan'ı 2-0 yenerek Belgrad Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) öncesi son hazırlıklarını sürdüren 34 yaşındaki Djokovic, ülkesinde düzenlenen Belgrad Açık Turnuvası'nı 3. kez kazandı.
Tek erkekler finalinde Slovak Alex Molcan ile karşılaşan Djokovic, 1 saat 28 dakikalık mücadelenin ardından 6-4 ve 6-3'lük setlerle rakibini 2-0 yenerek turnuvayı zirvede tamamladı.
Djokovic, 2009 ve 2011'de aynı turnuvada şampiyon olmuştu.
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