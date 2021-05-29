Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Napoli'de Luciano Spalletti dönemi
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'de Gennaro Gattuso'dan boşalan teknik direktörlük görevine Luciano Spalletti getirildi.
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mavi-beyazlı kulübü yeni sezondan itibaren çalıştıracak hocasını açıkladı.
De Laurentiis, "Luciano Spalletti'nin 1 Temmuz'dan itibaren Napoli'nin yeni teknik direktörü olacağını duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Hoş geldin Luciano. Birlikte büyük işler başaracağız." ifadelerini kullandı.
62 yaşındaki teknik adam, daha önce Serie A'da Udinese, Roma ve Inter, Rusya'da ise Zenit St. Petersburg takımlarını çalıştırmıştı.
| Benvenuto Mister Spalletti!— Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 29, 2021
https://t.co/yoZtFoIcfc
#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/szhCw7GPIJ
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