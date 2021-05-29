Mert Günok ve Kaan Ayhan, Antalya'daki milli takımın kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Hiçbir şey bitmedi sırada şampiyonada başarılı olmak var"

Mert, pandemiden dolayı turnuvanın 1 yıl ertelendiğini hatırlattı.

"İki sene öncesine döndüğümüzde bu ekip ilk kampa geldiğinden itibaren başarılı olabileceğini hissettirdi. Biz de oyuncular ve ekip olarak bu sinerjiyi her zaman hissettik. Yolun sonunda şampiyonaya katılmaya hak kazandık. Kamp bizim için güzel gidiyor, hem teknik ekip hem otel çalışanları bizim için seferber olmuş durumda onlara da teşekkür ediyoruz. Şampiyonaya gidilen yolda çok kritik maçlar oynadık. Benim de Kaan'ın da kritik pozisyonları oldu. Kaan'ın golleri oldu. Bu tüm takım arkadaşlarımızın başarısı. Elimizden geleni yaptık, sonunda da şampiyonaya katıldığımız için mutluyuz. Hiçbir şey bitmedi sırada şampiyonada başarılı olmak var. Başarılı olacağımıza eminim."

Milli takımdaki kaleci rekabeti

Deneyimli file bekçisi, milli takımdaki kaleciler arasındaki rekabetin sorulmasına yanıt verdi.

"Burada çok değerli arkadaşlarımızla beraber kamptayız. Burada bulunmayan çok değerli kalecilerimiz de var. Milli takım altında kimin oynadığı çok önemli değil. Kalecilerin arasındaki arkadaşlık önemli ve çok güzel bir arkadaşlık var. Kimin oynayacağından çok, iyi performans vermek önemli, ben de buraya gelene kadar eleme maçlarında oynadım, şu anda tabii ki hocamızın kararıdır. Kim oynarsa oynasın hepimiz birbirimize destek oluyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Turnuvanın bir yıl ertelenmesi avantaj mı, dezavantaj mı oldu?"

"O zamanki dönemde takım zaten bir anlamda oturmuş ve bütün oyuncular bireysel performansının en üst düzeyindeydi, O zaman Cenk Tosun sakatlanmıştı tekrar bu sene de talihsiz bir sakatlık yaşadı. Pandeminin oyuncuların da performansını zaman zaman vurduğu oldu. Turnuva öncesi kamp hazırlığı uzun süredir buradayız, ligler biter bitmez geldik. Çok fazla sorun olacağını zannetmiyorum. Takım daha fazla oturmuş oldu. Daha güçlü gideceğimizi düşünüyorum."

Kaan Ayhan: Şimdi önümüzde de uzun bir yol var

Kaan Ayhan da şampiyonaya hazır olduklarının belirtti.

"Özellikle milli takım kariyerimde kendimi çok şanslı hissediyorum. Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz, ülke olarak çok çaba gösterdik her maça birlik olarak çıktık. Geride uzun bir yol bıraktık. Şimdi önümüzde de uzun bir yol var. Hepimizin emeği geçti inşallah Allah utandırmaz ve daha da güzel günler görürüz."

"Azerbaycan karşısında üçlü savunma ile maça başladık. Zorlandınız mı?"

"Taktik anlamda çok zorlandığımızı düşünmüyorum, üçlüye baktığımızda Çağlar da Leicester'da üçlü oynuyor, ben de eski kulübümde hatta İtalya'da üçlü, beşliye daha doğrusu alışık olduğumu düşünüyorum. Maç esnasında yeni arkadaşlarla ilk defa maça çıktığımızdan böyle sorunları yaşadığımızı düşünüyorum."

[Fotoğraf: AA]

"Şansımızın olduğunu düşünüyorum"

Milli futbolcu, İtalya ile oynanacak açılış maçı hakkında da konuştu.

"Sadece İtalya ya da biz değil gruba baktığımızda çok dengeli bir gruba denk geldiğimizi düşünüyorum. Herkes herkesi yenebilir. İtalya'da 3-4 arkadaş var onları tanıyorum. Benim düşüncem İtalya taktiğe yönelik, daha tecrübeli bir takıma sahip ama biz de son maçlarda büyük ülkelerle mücadele ettik, bu başarımızı tekrarlamak isteriz. Şansımızın olduğunu düşünüyorum. İsviçre, Galler de zor maçlar, üç maçtan da başarılı çıkmak istiyoruz."

"Gollerimle de takıma katkı sağlamak istiyorum"

Azerbaycan maçında da bir gol atan Kaan Ayhan, milli takımda attığı goller hakkında değerlendirmede bulundu.

"Takım arkadaşlarım çok güzel ortalar açıyorlar, o yönden çok şanslıyım. Milli takım kariyerime baktığımızda çok şanslı hissediyorum kendimi. Azerbaycan maçında topun önüme düşmesi, yetenekten çok şanstı. Yine de defans oyuncusu olarak ilk görevim gol yemememiz. Ama gollerimle de takıma katkı sağlamak istiyorum. Herkes böyle düşünüyor kimin gol attığı önemli değil. Yeter ki takıma katkısı olsun. İnşallah 4 gol de kalmaz."

"Azerbaycan maçında sahaya kaptan olarak çıktın. Neler hissettin?"

"Çok özel duygu, büyük bir turnuvada mili takım formasını terletmek ayrı bir duygu, kaptan olarak sahaya çıkmak nasip oldu. Mümkün olduğu kadar yeni arkadaşlarıma yardım etmeye çalıştım, yeni bir ortamda zorluklarla karşılaştık ama kaptanlık bandı tabi ki Burak Ağabey'e ait, benim için çok özel bir gündü, milli takım kariyerimde bir önemli adım attığım daha düşünüyorum."