Fenerbahçe Lucas Biglia transferinde önemli mesafe kat etti. İlk olarak Fatih Karagümrük yönetimi ile temasa geçildi.

Ardından Biglia ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Oyuncuyla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Karagümrük, Fenerbahçe'den Biglia'nın karşılığında takas formülüne sıcak bakıyor.

Kırmızı siyahlı kulübün talepleri arasında Thiam ile birlikte birkaç futbolcu var. Thiam'ın Kasımpaşa'ya dönebilecek olması nedeniyle Fenerbahçe, farklı seçenekleri değerlendiriliyor.

Sarı lacivertli ekipte başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu iki tarafın da sonucunda memnun kalacağı bir transfer süreci hedefliyor.

35 yaşındaki önlibero kulüplerin anlaşmasını beklerken görüşmelerin kısa sürede sonuçlanabilecek.

Tecrübeli oyuncu geçen sezon Fatih Karagümrük'teki performansıyla takımını sırtlayan isimlerden birisi oldu.

35 Süper Lig maçına çıkan Biglia, 3 gol ve 2 asist üretti. Arjantinli orta saha, daha önce Anderlecht, Lazio ve Milan takımlarında forma giymişti.