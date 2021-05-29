Beşiktaş’ta gözler, yeni sezon planlamasına çevrildi. Siyah beyazlılar için gelecek hafta kritik önem taşıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşmesi beklenen yönetim, hem anlaşma şartlarını hem de transfer politikasını masaya yatıracak.

Anlaşma sağlanması durumunda, deneyimli çalıştırıcı ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

Transferdeki yol haritası ve kamp yeri konusu masaya yatırılacak

Yapılacak görüşme sonrasında transferdeki yol haritası da belirlenecek. Sergen Yalçın’ın isteği, mevcut kadroyu koruyup takviyeler yapılması. Yönetim de, aynı düşünceyi paylaştı.

Siyah beyazlılarda kamp programı da henüz netlik kazanmadı. Sergen Yalçın ile yapılacak görüşmede anlaşma sağlanması halinde kamp programı da belirlenecek.

Beşiktaş, pandemi şartları el verirse kampı yurt dışında yapmayı planlanıyor.

Bu arada toplantıda geçen sezonu kiralık olarak başka takımlarda geçiren Boyd, Lens, Kartal gibi oyuncuların durumu da Sergen Yalçın'a sorulacak.