Bordo-mavili camia, yönetim kurulu ve teknik heyetten özür dileyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu affedildi.

Abdulkadir Parmak, bordo-mavili ekibin yeni sezon kamp kadrosuna dahil edilecek.

"Teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan futbolcumuz Abdulkadir Parmak yönetim kurulumuzdan, teknik heyetimizden ve camiamızdan özür dilemiştir. Teknik direktörümüz Abdullah Avcı, bu özrün ardından Abdulkadir Parmak ile bugün bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmenin ardından oyuncumuzu affettiğini ve yeni sezon kampına dahil edeceğini yönetim kurulumuza bildirmiştir."

Abdulkadir Parmak, ligin 36. haftasındaki Galatasaray maçı sonrası disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.