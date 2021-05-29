Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep 3 futbolcuyla yollarını ayırdı
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'te Andre Sousa, Junior Morais ve Roderick Miranda ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Gaziantep Futbol Kulübü, yeni teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına start verdi.
Erol Bulut'un raporu sonrası kadroda düşünülmeyen Andre Sousa, Junior Morais ve Roderick Miranda ile yolların ayırıldığı açıklandı.
"Futbol takımı oyuncularımızdan Andre Sousa, Junior Morais ve Roderick Miranda ile yollarımız ayrılmıştır. Kendilerine kulübümüze yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."
TEŞEKKÜRLERİMİZLE— Gaziantep FK (@GaziantepFK) May 29, 2021
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Etiketler: Gaziantep FK
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