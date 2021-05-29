İstanbul'un fethinin 568. yıldönümü kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı'nda yelken yarışı düzenlendi.

Büyükdere'den Bakan Kasapoğlu'nun başlattığı 29 Mayıs İstanbul’un Fethi Boğaz Kupası Yat ve Sportsboat Yarışları, Dolmabahçe Sarayı önünde tamamlanacak.

Yarışlar öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kasapoğlu, 29 Mayıs İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü kutladıklarını hatırlattı

Kasapoğlu, yarışa katılan sporculara başarılar diledi.

"Bu vesileyle yelken sporunda geldiğimiz aşama hepimiz açısından gurur verici. Özellikle bugün olimpiyat arifesinde olmamız, olimpiyat için aldığımız kotalar; 8 sporcumuzun 6 ayrı kategoride kota alması bir ilk. İnanıyorum ki her branşta olduğu gibi yelkende de sporcularımızla, tüm camiamızla daha büyük başarılara yürüyeceğiz."

Bakan Kasapoğlu, İstanbul'un fethini de kutladıklarını kaydetti.

"Bu kutsal emanete millet olarak gençlerimizle en güçlü şekilde sahip çıkacağımızı ve kutsal emaneti birlikte daha yukarı taşıyacağımızı belirtmek istiyorum. Bize emanet olarak omzumuzda olmasına vesile olan başta Fatih Sultan Mehmet Han ve güzel askerlerini rahmetle, minnetle yad ediyorum."

[Fotoğraf: AA]

Kasapoğlu, gerek gençlerle gerek sporcularla pek çok faaliyetin olduğunu hatırlattı.

"Pandemi şartlarında faaliyet var. Buna rağmen bir coşku var, bir heyecan var. Bu vesileyle etkinliklere katılan camiamız yetkililerini ve sporseverleri gönülden kutluyorum. Tabii İstanbul Boğazı'nda anlamlı bir etkinlikteyiz. Yat yarışları ve sporcularımızla bir aradayız, yelken camiasıyla bir aradayız. Federasyon başkanına ve ekibine teşekkür ediyorum. Hem sporun birleştiren ruhu ve tabii ki sporun her zamanki gibi evrensel mesajı, bu anlamlı gün vesilesiyle bir kez daha hep birlikte verdiğimiz bir mesaj."