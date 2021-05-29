Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Fikret Engin için taziye mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden spor spikeri Fikret Engin için taziye dileklerinde bulundu.
Bakan Kasapoğlu, yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizin değerli spor spikerlerinden Fikret Engin'in vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri başta olmak üzere tüm spor medyasına başsağlığı diliyorum."
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