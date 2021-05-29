Bakan Kasapoğlu, yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin değerli spor spikerlerinden Fikret Engin'in vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri başta olmak üzere tüm spor medyasına başsağlığı diliyorum."