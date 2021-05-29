Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 10:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fikret Engin hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Ünlü spor spikeri ve televizyon programcısı Fikret Engin hayatını kaybetti.
Ünlü spiker ve televizyon programcısı Fikret Engin bir süredir gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Fikret Engin'in 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmıştı. Engin'in gece saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
48 yaşındaki televizyoncu maç anlatımlarıyla hafızalara kazınmıştı. Vefatının ardından sevenleri sosyal medyadan binlerce paylaşım yaptı.
Engin, çok sayıda medya kuruluşunda görev aldı.
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