Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 23:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR, AA
Anadolu Efes'in finaldeki rakibi Barcelona
[Fotoğraf: AP]
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde AX Armani Exchange Milan'ı 84-82 yenen Barcelona, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
THY Avrupa Ligi 2020-2021 sezonunda finalin adı belli oldu. Günün ikinci yarı finalinde Barcelona ile AX Armani Exchange Milan karşı karşıya geldi.
Nefes kesen mücadeleyi 84-82 kazanan Barcelona, finalde temsilcimiz Anadolu Efes'in rakibi oldu.
Temsilcimiz Anadolu Efes, günün ilk yarı final maçında son şampiyon CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup ederek adını finale yazdıran ilk ekip olmuştu.
THY Avrupa Ligi'nde şampiyonun belli olacağı maç ve üçüncülük maçı yarın oynanacak.
AX Armani Exchange Milan ise Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla üçüncülük için sahaya çıkacak.
Final karşılaşması yarın saat 21.30'da başlayacak.
Etiketler: Son Dakika Basketbol
Son Haberler
- 00:47
- 00:45
- 00:31
- 00:22
- 00:55
Sıradaki Haber
Real Madrid David Alaba'yı kadrosuna kattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz