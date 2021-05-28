Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 21:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR, AA
Kocaelispor TFF 1. Lig'de
[Fotoğraf: AA]
Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti ve TFF 1. Lig biletini almayı başardı.
Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çaldı.
90 dakikalık mücadeleden Kocaelispor, 4-0'lık skorla galip çıktı.
Kocaelispor, Manisa ve Eyüpspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.
İzmit ekibine galibiyeti getiren goller, 2. dakikada Musa Nizam, 38. dakikada Benhur Keser, 41. dakikada Murat Akpınar ve 88. dakikada Bahattin Köse'den geldi.
Sakaryaspor'da Azad Filiz, 65. dakikada ikinci sarı kart sonrası gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Kocaelispor, son olarak 2009-2010 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele etmişti.
Etiketler: Kocaeli
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