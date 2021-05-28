İskenderun temsilcisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlaşmayı duyurdu.

"Kulübümüz, CEO’luk görevi için ünlü teknik adam Jan Olde Riekerink ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Riekerink, 5 Haziran 2021 tarihinde İskenderun’a gelerek çalışmalarına başlayacaktır. Anlaşmanın hem Sayın Riekerink’e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."

Kulübümüz, CEO’luk görevi için ünlü teknik adam Jan Olde Riekerink ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Riekerink, 5 Haziran 2021 tarihinde İskenderun’a gelerek çalışmalarına başlayacaktır.



Anlaşmanın hem Sayın Riekerink’e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz. pic.twitter.com/s1WeVjPfC4 — İskenderunspor (@iskenderunspor_) May 28, 2021

Ünlü futbol adamı Jan Olde Riekerink’ın Türkçe olarak "İskenderun seninleyim" dediği bir video sosyal medyada paylaşıldı.

Kulüp Başkanı Hakan Bolat da, Galatasaray’ın eski hocası ve Ajax'ın eski Futbol Akademi Hocası Jan Olde Riekerink ile 5 Haziran 2021 Cumartesi günü sözleşme imzalamak üzere İskenderun'a geleceğini duyurdu.