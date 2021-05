Bugün video konferans yönetimiyle toplanan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, 5 oyuncu değişikliği kuralının süresini uzatmaya karar verdi.

Koronavirüsün futbol dünyasındaki etkilerinin devam etmesi üzerine Mayıs 2020'te yürürlüğe giren kural, 31 Aralık 2022'e tarihine kadar geçerliliğini koruyacak.

Bu kural ile birlikte yoğun dönemlerde oynanacak olan maçlarda oyuncuların daha rahat hareket edebilmesi amaçlanıyor.

