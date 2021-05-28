Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 17:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Oyuncu değişikliği kuralının süresi uzatıldı
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), olağan olarak gerçekleştirdiği toplantıda Mayıs 2020'den bu yana yürürlükte olan 5 oyuncu değişikliği kuralı geçerlilik süresinin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını açıkladı.
Bugün video konferans yönetimiyle toplanan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, 5 oyuncu değişikliği kuralının süresini uzatmaya karar verdi.
Koronavirüsün futbol dünyasındaki etkilerinin devam etmesi üzerine Mayıs 2020'te yürürlüğe giren kural, 31 Aralık 2022'e tarihine kadar geçerliliğini koruyacak.
Bu kural ile birlikte yoğun dönemlerde oynanacak olan maçlarda oyuncuların daha rahat hareket edebilmesi amaçlanıyor.
Five-substitute option extended until 31 December 2022 in response to ongoing COVID-19 impact— The IFAB (@TheIFAB) May 28, 2021
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