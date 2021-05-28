Milli Badmintoncu Neslihan Yiğit, Tokyo vizesini aldı. Ay yıldızlı sporcu Dünya Badminton Federasyonu'nun kesinleşen olimpik sıralamasında 20'inci sırada yer aldı.

Açıklamayı Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) sosyal medya hesabından yaptı.

"Londra 2012'de ülkemizi Olimpiyatlarda badminton dalında temsil eden ilk sporcumuz olan Neslihan Yiğit, Dünya Badminton Federasyonunun Olimpik Sıralama Listesine göre Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi."

Neslihan Yiğit’ten #Tokyo2020 Kotası!

Londra 2012’de ülkemizi Olimpiyatlarda badminton dalında temsil eden ilk sporcumuz olan Neslihan Yiğit, Dünya Badminton Federasyonu’nun Olimpik Sıralama Listesine göre Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılmayı garantiledi @TurkBadFed pic.twitter.com/1rv2XiYsnO — TMOK | #TeamTürkiye ???????? (@TMOK_Olimpiyat) May 28, 2021

Neslihan Yiğit böylece 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nın ardından 2020 Tokyo Oyunları'nda da ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye'yi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek sporcu sayısı da 15 branşta 77'ye ulaştı.

Milli sporcu geçtiğimiz günlerde Ukrayna’nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda üçüncü sırada yer aldı. Neslihan Yiğit, Özge Bayrak’tan sonra büyükler kategorisinde Avrupa’da derece alan ikinci milli sporcu oldu.