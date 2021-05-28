Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Liverpool Konate'yi transfer etti
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Fransız stoper Ibrahima Konate'yi Alman kulübü Leipzig'den transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını da giyen Konate ile uzun süreli sözleşme imzalandı.
Liverpool, 22 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeline ilişkin bilgi vermedi ancak İngiliz basını, transferin 35 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.
Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Sochaux'da başlayan Konate, 2017 yazında bedelsiz olarak Leipzig'e transfer olmuştu.
Accord Convenu— Liverpool FC (@LFC) May 28, 2021
We are delighted to have reached an agreement for the transfer of @IbrahimaKonate_ from @DieRotenBullen
Etiketler: Transfer Haberleri Premier Lig Liverpool
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