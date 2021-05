Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını da giyen Konate ile uzun süreli sözleşme imzalandı.

Liverpool, 22 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeline ilişkin bilgi vermedi ancak İngiliz basını, transferin 35 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Sochaux'da başlayan Konate, 2017 yazında bedelsiz olarak Leipzig'e transfer olmuştu.

Accord Convenu



We are delighted to have reached an agreement for the transfer of @IbrahimaKonate_ from @DieRotenBullen