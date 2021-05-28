Türk Telekom Stadı'na gelen Özdemir, 44 kişiden oluşan yönetim, denetim, sicil ile disiplin kurulu aday listelerini divan kuruluna teslim etti.

"Hiç kimse Galatasaray'ın geleceğiyle alakalı şüpheye kapılmasın"

İbrahim Özdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güzel bir liste oluşturduklarını belirtti.

"Uyum içerisinde çalışacak, Galatasaray'ın bütün konularına hakim arkadaşlar. Galatasaray camiasına mahcup olmayız inşallah. Galatasaray'ın bütün meselelerini bilerek geliyoruz. Liseli ve lisesiz ayrımı yapmadan bütünüyle Galatasaray'ı temsil edecek bir liste oluşturduk. Hayırlı olsun. Hiç kimse Galatasaray'ın geleceğiyle alakalı şüpheye kapılmasın. Galatasaray emin ellerdedir. Galatasaray aklı selimdir. Bu aklı selimin seçimlerde galip geleceğine ve birleşmenin inşallah sadıkta olacağına inanıyorum. Diğer aday arkadaşlara başarılar diliyorum."

Özdemir'in sunduğu aday yönetim kurulu listesinde Mustafa Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, R. Selim Demir, M. Banu Kavak, Ali Fatinoğlu ve Tamer Koldaş yer aldı. Yedek yönetim kurulu listesi ise Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç ve Deniz İsmail Aras'tan oluştu.