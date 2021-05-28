Genç futbolcular Altay Bayındır ve Halil Dervişoğlu, Antalya'daki milli takım kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay, Ay-yıldızlı formayla her zaman elinden geleni yapacağını kaydetti.

"İlk kez ay-yıldızlı formayı giydim. Çok büyük bir gurur ve onur yaşadım. İnşallah daha niceleri olur. Şenol hocamıza şans verdiği için teşekkür ederim. Milli takımda sorumluluklarımızın bilincindeyiz."

Altay Bayındır, hedeflerinin her zaman en üst noktadaki başarı olduğunu aktardı.

"En iyi mücadeleyi verip geçmişteki başarıların daha iyisini elde etmeyi amaçlıyoruz. Oynayacağımız her takım dikkate değer. Çok iyi konsantre olmamız gerekiyor. Sahaya çıkıp elimizden gelen mücadeleyi vermeye çalışacağız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ülkemizi gururlandırarak döneriz diye ümit ediyorum. Türk halkı her zaman bize destek veriyor. Buna layık olmaya çalışıyoruz. İnşallah bize inançlarını, alacağımız başarılarla onlara mutluluk vererek taçlandırırız."

[Fotoğraf: AA]

Genç kaleci, Azerbaycan maçında yaşadığı sakatlığa ilişkin ise "Talihsiz bir sakatlık yaşadık. Çok şükür ciddi bir problem yok. Tedavilerimiz devam ediyor. Sağlıklı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Halil Dervişoğlu: Burada olmaktan dolayı çok mutluyum

Geride kalan sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Halil Dervişoğlu, milli takımda bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Halil, daha iyi performans sergileyip milli takıma katkı sağlamak istediğini ifade etti.

"Bana güvendiği ve milli takıma çağırdığı için Şenol hocama teşekkür ederim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İlk golümü atmak nasip oldu. İnşallah daha fazlası nasip olur."

[Fotoğraf: AA]

"En rahat santrforda oynuyorum"

Genç forvet, santrfor pozisyonunda Burak Yılmaz ve Enes Ünal gibi önemli oyunculara sahip olduklarını vurguladı.

"Ben de elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. İnşallah daha fazla katkı sağlayıp o seviyeye gelirim. En rahat santrforda oynuyorum fakat solda veya sağda da oynadığım oldu. Benim için çok fark etmez. Hocam solda, sağda veya forvet arkası oynatırsa da oynarım. Hocanın ne istediği önemli, elimden geleni yapmaya hazırım."

Halil Dervişoğlu, Türk halkının desteğine her zaman ihtiyaç duyduklarını da belirtti.

"Onların desteğini her zaman hissediyoruz. Bizi desteklemeye devam etsinler, arkamızda dursunlar. Maçlarda buna ihtiyacımız olacak. Elimizden gelenin fazlasını yapacağımıza emin olsunlar. İnşallah iyi bir performansla maçları kazanıp onları mutlu edeceğiz."