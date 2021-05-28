Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 15:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Trabzonspor'da 5 oyuncu ile yollar ayırıldı
Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe ile yollar ayrıldı.
2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmeleri sona eren profesyonel futbolcularımız Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe’ye kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/HSLDTW5gUu— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 28, 2021
Etiketler: Trabzonspor
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