Orhan, çubuklu, açık mavi ve koyu lacivert üretilecek yetişkin formalarının 299 liradan, çocuk formalarının 279 liradan satışa sunulacağını kaydetti.

Orhan, her bir formanın ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

"Çubuklu tabii ki efsane formalarımızdan biri. İlk şampiyon olduğumuz 1975-1976 sezonunda futbolcularımızın üzerinde bu forma vardı. Bugüne kadar gelinen sezonların çoğunda da çubuklu formamız vardı. Bu sezon da çubuklu formamız olacak. Tabii bu formamız 1991-1992 sezonundaki çubukluyu anlatıyor. O dönemi bilenler formayı Lars Olsen ve Jacek Cyzio üzerinden hatırlıyor. Ayrıca o sezon Lyon maçında da bu formayı giyinmiştik."

İkinci formalarının ise açık mavi olduğunu ve göğüs kısmında beyaz şeritler bulunduğunu belirten Orhan, “Açık mavi yine bizim renklerimizden bir tanesi ve denizimizi temsil ediyor. Beyaz renk ise temizliğimizi.” ifadelerini kullandı.

"Trabzon’un yöresel telkâri işlemelerini formamıza yansıttık"

Orhan, alternatif forma olarak koyu lacivert formayı da satışa sunacaklarını anlattı.

''Geçen yılki siyah formamızın üzerinde de desenler vardı. Kulübümüzün kuruluşunda yer alan kulüplerin logolarını işlemiştik. Yine iki sezon önce yöresel keşan motifli forma üretmiştik. Bu sezon da Trabzon’un yöresel telkâri sanatını temsil eden işlemeleri formamıza yansıttık. Gayet de başarılı bir ortaya çıktı."

Trabzon’un el emeği göz nuru telkârisinin işlendiği koyu lacivert formamız Bruno Peres’e çok yakıştı #Geliyoruz pic.twitter.com/eZSmTz259u — Trabzonspor (@Trabzonspor) May 26, 2021

"Trabzon’un ve taraftarlarımızın kültüründen bağımsız hareket edemeyiz"

Orhan, Trabzonspor’un sadece bir futbol kulübü olmadığını kaydetti.

"Trabzonspor, kökleri Trabzon’da olan bir kulüp. Bir şehir takımı. Ama Türkiye’nin her yerinde dünyanın her ülkesinde de taraftarı olan bir kulüp. Trabzon’un ve taraftarlarımızın kültüründen bağımsız hareket edemeyiz. Şehrimizin folklorunu, denizini, yaylasını ve tarihini de içine alan bir kulüp Trabzonspor. Her sezon tüm bunları oluşturan kültürümüze yönelik forma çıkartmayı hedefliyoruz."

Yalçın Orhan, 2019 yılında 180 bin civarında forma sattıklarını, bu sezon ise sayının 80 binin üzerinde kaldığını kaydetti.