A Grubu'nda Galler, İsviçre ve İtalya ile mücadele edecek ay-yıldızlıların EURO 2020 öncesi aday kadrosunda bulunan Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz Milli Takımlar sosyal medya hesabın açıklamalarda bulunduç

"Çok zorlu bir grubumuz var ama biz her şeyin üstesinden geliriz. Biz Türkiye'yiz. Bundan önce üstesinden geldik, bundan sonra da üstesinden geleceğimize inanıyorum. Ağabeylerime ve kendime güveniyorum. İnşallah bu gruptan çıkıp, finale de yükselebiliriz."

Genç futbolcu, gruptaki iki maçı Azerbaycan'da oynayacak olmalarına ilişkin konuştu.

"Azerbaycan ile aynı ülke vatandaşı gibiyiz. Orada olmak bizim için bir mutluluk. Ayrıca bizim için bir öz güven. İnşallah güzel geçer."

Antalya'da hazırlıklarına devam eden A Millî Takımımızın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz kamp süreci, Millî Takım günleri ve EURO 2020 hedeflerini anlattı... #BizimÇocuklar https://t.co/MIlZ14esCQ — Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) May 28, 2021

"Avrupa'ya transfer olma hayalim de var"

Rıdvan Yılmaz, milli takımda bulunmanın kendisi için bir hayal olduğunu kaydetti.

"Alt yaş grubunda 40-50 kez maça çıkmıştım. 'Neden olmasın?' diye hayal kuruyordum. Bu hayali gerçekleştirdim. EURO 2020 öncesi eleme olacak ve gruptan 4 kişi ayrılacak. Avrupa Şampiyonası kafilesinde olmanın hayalini kuruyorum. Onu gerçekleştirmek istiyorum. Avrupa'ya transfer olma hayalim de var. İnşallah hayallerimi gerçekleştirebilirim."

"Hayallerimin çoğunu bu sene gerçekleştirdim"

20 yaşındaki futbolcu, kariyeri açısından güzel bir seneyi geride bıraktığını ifade etti.

"Genç yaşımda çok tecrübe edindiğim bir sene oldu. Hem şampiyonluklarım, hem maçlarım, hem de A Milli Takım'a seçilmem bana büyük öz güven sağladı. Burada olmaktan ve Beşiktaş'ta oynamaktan mutluyum. Takımıma gol olarak da katkı sağlamam beni çok mutlu etti. Hayallerimin çoğunu bu sene gerçekleştirdim."