Türk Telekom Stadı'na gelen Çelebi, 44 kişiden oluşan yönetim, denetim, sicil ile disiplin kurulu aday listelerini divan kuruluna teslim etti.

"Tek liste halinde, bir akil adamın başkanlığında olabilseydi çok iyi olurdu"

Stattan ayrılırken basın mensuplarına açıklamada bulunan Çelebi, listelerini 242 ıslak imzayla teslim ettiklerini dile getirdi.

"Bunu arttırmamız mümkündü ama kimseden imza istemedik. Müracaatımızı yaptık, tüm kurulların listesini verdik. Bizim bu seçimi kazanma potansiyelimiz çok yüksek. Seçimi kazanmamızdan çok Galatasaray'ın birlik ve beraberliğini sağlamak önemli. Bu mümkün olamadı. Tek liste halinde, bir akil adamın başkanlığında, Galatasaray'ın birliğini sağlayabilecek bir sistem mümkün olabilseydi, çok iyi olurdu. Bunu gerçekleştiremedik. Bunun için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Işın Çelebi'nin yönetim kurulu listesinde, Denizhan Ege, Can Çobanoğlu, Metin Tayfun İşeri, Ülkü Özcan, Münif İhsan Koz, Fatma Vildan Yirmibeşoğlu, Taylan Aksoy, Alex Cem Üster, Ahmet Kayhan, Canan Dilara Kızılyalın Uç, Mehmet Akif Aygün, Mesut Geniş, Mustafa Şimşek, Nevzat Görkem Boroğlu ve Mehmet Şir yer alıyor.