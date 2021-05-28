Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi savunma hattında önemli değişikliklerin olabileceği dile getiriliyor. Serdar Aziz gelecek sezon da kadroda yer alacak.

Devre arasında takıma katılan ve başarılı bir performans sergileyen Attila Szalai'nin durumu ise Macaristan ile katılacağı EURO 2020'den sonra belli olacak.

2 milyon avro bonservisle alınan 23 yaşındaki stopere, turnuvadan sonra çok iyi bir teklif gelmesi halinde şartlar tekrar değerlendirilecek.

Sezon başladıktan sonra Kopenhag'a kiralanan ve 30 maçta forma giyen Zanka da Danimarka ile EURO 2020'de boy gösterecek. Takımda kalmasına sıcak bakılmayan 31 yaşındaki stoper için makul bir teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacak.

Tisserand, Lemos ve Sadık için gelen teklifler değerlendirilecek

Sezon başında takıma katılan Marcel Tisserand ve Mauricio Lemos ise beklentileri karşılayamadı. Yönetim, bu oyuncular için gelebilecek satın alma veya kiralama tekliflerini değerlendirmeyi düşünüyor.

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Sadık Çiftpınar ise uzun süredir sakatlıklar nedeniyle kadroda yer alamadı ve bundan sonra da süre alması zor gözüküyor.

28 yaşındaki stoperin Anadolu'dan başta eski takımı Yeni Malatyaspor olmak üzere talipleri bulunuyor. Stoper bölgesinden ayrılacak isimlere göre alternatif takviye planları için de çalışmalar sürüyor.