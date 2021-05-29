11 yıl sonra yeniden TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'u binlerce taraftar meşalelerle karşıladı. Ancak büyük sevinç yaşanan kutlamalarda, bir felaketin de eşiğinden dönüldü.

İzmit'te, üstü açık otobüsten taraftarı selamlayan Kocaelisporlu futbolculardan Bahri Can Avcı, takım otobüsünden düştü. Olay, otobüs üst geçidin altından geçerken meydana geldi.

O anlar, cep telefonu görüntüsüne de yansıdı. Araç hemen durduruldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından oyuncu tedavi altına alındı.

Korkutan kaza ile ilgili Kocaelispor Kulübü'nden açıklama geldi. Açıklamada, kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Bahri Can Avcı'nın sağlık durumunun gayet iyi olduğu ifade edildi.

Oyuncumuz Bahri Can Avcı, şampiyonluk turu atarken talihsiz şekilde üstü açık otobüsten düşmüştür. Gerekli müdahale anında yapılmış, oyuncumuz kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu gayet iyidir. Geçmiş olsun Bahri Can Avcı! pic.twitter.com/Dn89v9dQEd — Kocaelispor (@Kocaelispor) May 28, 2021

Ucuz atlatılan kazanın ardından İzmit Milli İrade Meydanı'na giden takımı taraftarlar meşalelerle karşıladı.

Futbolcular ve teknik heyet marşlara eşlik etti, büyük coşku yaşandı.