Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

2001 doğumlu Ayşe Begüm, 2019 yılında Portekiz'de düzenlenen 6. Cantanhede Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nı birincilikle noktalamıştı.

"Çok fazla çalıştık, karşılığını aldığımız için de çok mutlu olduk"

Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, TRT Haber canlı yayınına katıldı.

Çok mutlu ve gururlu olduklarını söyleyen Onbaşı, "Çok fazla çalıştık, karşılığını aldığımız için de çok mutlu olduk" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı @trthaber’de. https://t.co/5AnATrB9PC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 29, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nice şampiyonluklara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'yı telefonla arayarak tebrik etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan da yaptığı açıklamada, "Türkiye seninle gurur duyuyor Ayşe kızım. Senin ve tüm genç evlatlarımın başarılarının devamını canı gönülden diliyorum. Gözlerinden öpüyorum. Nice şampiyonluklara" sözlerine yer vermişti.

Türkiye seninle gurur duyuyor Ayşe kızım.



Senin ve tüm genç evlatlarımın başarılarının devamını canı gönülden diliyorum. Gözlerinden öpüyorum. Nice şampiyonluklara... @aysebegumonbasi pic.twitter.com/tse1DvSckA — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2021

Ayşe Begüm Onbaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayarak tebrik etmesiyle ilgili "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkürlerimizi iletiyorum. Gerçekten spora ekstra bir destek veriyor, bu da bize güç veriyor. Bunun karşılığını vermek için çalışıyoruz zaten. Bir Türk gencine yakışır şekilde başarı elde etmek çok büyük bir gurur" dedi.