Premier Lig, Bundesliga, La Liga... Birçok futbol ligi koronavirüs salgını nedeniyle devam etmiyor ve en az 15 gün kadar da devam etmeyecek.

Tüm futbolcular evlerinde, antrenmanlar gerçekleştirilemiyor ve çalışmalar yapılamıyor.

İngiltere 2. Lig'de mücadele eden Leyton Orient de bu takımlardan biri.

Çalışmalarını gerçekleştiremeyen Orient, futbolu elektronik ortama taşımaya karar verdi ve 128 kulüpten kısa sürede onay alarak "Ultimate QuaranTeam" düzenlemek için çalışmalara başladı.

Manchester City, Roma gibi büyük kulüplerle de anlaşan Orient, detayları resmi Twitter adresinden açıkladı.

First Round Draw: 8pm tonight!



So after plenty of build-up... it's time to get moving.



Unfortunately due to the world being on lockdown, plans for a live-streamed draw have been knocked back.



But we'll be doing a full draw - live blogged on Twitter!#UltimateQuaranTeam pic.twitter.com/uI5nDGjj94