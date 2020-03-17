Premier Lig, Bundesliga, La Liga... Birçok futbol ligi koronavirüs salgını nedeniyle devam etmiyor ve en az 15 gün kadar da devam etmeyecek.

Tüm futbolcular evlerinde, antrenmanlar gerçekleştirilemiyor ve çalışmalar yapılamıyor.

İngiltere 2. Lig'de mücadele eden Leyton Orient de bu takımlardan biri.

Çalışmalarını gerçekleştiremeyen Orient, futbolu elektronik ortama taşımaya karar verdi ve 128 kulüpten kısa sürede onay alarak "Ultimate QuaranTeam" düzenlemek için çalışmalara başladı.

Manchester City, Roma gibi büyük kulüplerle de anlaşan Orient, detayları resmi Twitter adresinden açıkladı.

First Round Draw: 8pm tonight!



So after plenty of build-up... it's time to get moving.



Unfortunately due to the world being on lockdown, plans for a live-streamed draw have been knocked back.



But we'll be doing a full draw - live blogged on Twitter!#UltimateQuaranTeam pic.twitter.com/uI5nDGjj94 — Leyton Orient (@leytonorientfc) March 17, 2020

Kulüp yaptığı açıklamada, takımların gerçek renklerinin ve isimlerinin kullanılacağını belirtirken, kimin oynayacağına ise kulüplerin karar vereceğini ifade ediyor. Yani kulüpler oyuncuların oynamasına izin verirse profesyonel oyuncular takımlarını online ortamda temsil edecek.

İlk tur çekilişinin Çarşamba günü yapılacağı turnuvanın gelirleri koronavirüs çalışmalarına aktarılacak.

Motor sporları dünyası da elektronik ortama taşındı

Öte yandan motor sporları dünyasında da Formula 1 dahil olmak üzere tüm organizasyonlar iptal edilince pilotlar çözümü espor'da buldu.

Red Bull'un dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Max Verstappen, Türkiye'yi Avrupa'da gururla temsil eden Porsche pilotu Ayhancan Güven ve Formula E pilotu Andre Lotterer'in de bulunduğu onlarca pilot biraraya geldi ve simülasyon yarışları gerçekleştirdi.