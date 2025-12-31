Çok Bulutlu -1.7ºC Ankara
Türkiye
AA 31.12.2025 23:02

112 Acil Çağrı Merkezleri bu yıl 95 milyon çağrı yanıtladı

112 Acil Çağrı Merkezlerince 2025 yılında 95 milyon çağrıya yanıt verildi, 35 milyon vakaya müdahale edilmesi sağlandı.

112 Acil Çağrı Merkezleri bu yıl 95 milyon çağrı yanıtladı
[Fotograf: AA]

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü 112 Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, 2025 yılında 95 milyon acil çağrıya yanıt verildiği, 35 milyon vakaya müdahale edilmesinin sağlandığı belirtildi.

Merkezlerde ayrıca Almanca, Arapça ve Rusça dillerinde 73 bin 673 acil çağrının yanıtlandığı aktarılan açıklamada, E-Call sistemi üzerinden 304 bin 205 acil çağrıya yanıt verildiğı kaydedildi.

Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yılbaşı mesaisi

Başkentteki yılbaşı tedbirleri kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrılar anlık takip ediliyor.

Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi'nde vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yılbaşı geçirmesi için 150 personel yoğun mesai yapıyor.

Yeni yıla saatler kala gelen çağrıları titizlikle değerlendiren ekipler, ihbarları ilgili birimlere iletiyor.

112 Acil Çağrı Merkezleri bu yıl 95 milyon çağrı yanıtladı

Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi Sorumlusu Erdem Korkut, yaptığı açıklamada, 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduklarını, yılbaşı akşamında da vatandaşların acil çağrılarına en hızlı şekilde cevap vermek, ekiplerin sevkini sağlamak için görevlerini yaptıklarını belirtti.

Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi'nde, emniyet, sağlık, jandarma, AFAD ve orman birimlerinden görevlilerin bulunduğunu ifade eden Korkut, "Bu yıl 6 milyona yakın çağrı aldık. Bunların 3 milyondan fazlasına ekip görevlendirmesi yaptık. Ne yazık ki işimizin içerisinde asılsız çağrı yapan ya da asılsız ihbar yapanlar da var. Bunlar, bizlerin vatandaşlara acil durumlarda yardım götürmemizi engelliyor." dedi.

Vatandaşlara "asılsız ihbar" uyarısı

Korkut, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen acil durumların iletilmesini engelleyen çağrılarla ilgili, "Telefonlarının pin kodunu öğrenmek için bizi arayabiliyorlar, otobüsleri ya da ezan vakit saatlerini sorabiliyorlar. Hastane randevusu almak için de merkezimizi arayabiliyorlar. Bunlar maalesef asılsız çağrı kapsamında olan, bizim işimizi ilgilendirmeyen çağrılar." diye konuştu.

Vatandaşlara hizmet vermek için burada olduklarını dile getiren Korkut, şunları söyledi:

"Acil durumlarda onlara en hızlı şekilde yardımcı olmak için görevimizi sürdürüyoruz. Bu akşam da özel bir günde görevimizin başındayız. Vatandaşlarımızdan ricam, bizleri asılsız çağrı ya da ihbar yaparak gereksiz meşguliyet yaratmamaları ve acil durumda olan insanların önüne geçerek onları engellememeleri. 112'de görev yapan mesai arkadaşlarımla beraber ülkemize yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum."

112 Acil Çağrı Merkezi İçişleri Bakanlığı
