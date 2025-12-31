Çok Bulutlu -0.9ºC Ankara
AA 31.12.2025 19:56

Ankara'da vatandaşlar çeşmelerden su doldurdu

Ankara'nın Sincan ilçesinde su kesintisi nedeniyle vatandaşlar çeşmelerden su doldurdu.

Ankara'da vatandaşlar çeşmelerden su doldurdu
[Fotograf: AA]

Kent genelindeki su kesintilerinden etkilenen Sincan'daki vatandaşlar, su ihtiyaçlarını ilçenin farklı noktalarında bulunan kaynak suyu çeşmelerinden gidermeye çalışıyor.

Ellerinde damacana ve bidonlarla çeşme başında sıraya giren vatandaşlardan Aslan İpek, suların dün geceden bu yana kesik olduğunu belirterek, "Haber vermiyorlar, karda kışta perişan oluyoruz. İnsani ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Çok mağduruz, suların bir an önce gelmesini istiyoruz." dedi.

Ankara'da vatandaşlar çeşmelerden su doldurdu

Su alabilmek için uzun süre sırada beklediğini anlatan İpek, çoğu vatandaşın sıradan dolayı başka çeşmelere gittiğini söyledi.

Çoşkun Kıyak da suların iki gündür kesik olduğunu ifade ederek, "Sabah işe gideceğiz, çocuklar okula gidecek, sular kesik. Sözde erken çıktık ama 3 saattir su sırası bekliyoruz. Sincan'da su sıkıntısı bayağıdır var. Bugün tenha ama buranın doluluğu bitmiyor. İnsanların izinli olduğu günler gelseniz, hep dolu." dedi.

