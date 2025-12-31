Sahil Güvenlik ekipleri, Marmara ve boğazlarda görev başında

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı koordinesinde alınan tedbirler kapsamında sorumluluk alanında bulunan İstanbul ve Çanakkale boğazları başta olmak üzere belirlenen noktalarda 76 unsur ve 405 personel görevlendirildi.

Ekipler, yılbaşı süresince deniz güvenliğinin sağlanması, can ve mal emniyetinin korunması amacıyla 24 saat esasına göre görev yapacak.

Anadolu Ajansına konuşan Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, herkesin yeni yılını kutladı.

Tezel, "Vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu ve güvenli şekilde girmelerini sağlamak, sorumluluk sahamız olan denizlerde tehlikeye düşenlere en kısa sürede yardım elimizi uzatabilmek maksadıyla 76 unsur, 405 personel ile görevimizin başındayız. Bu gece sabaha kadar yüzer unsurlarımız, dalış timlerimiz ve hava aracı görevlendirmelerimizle 'mavi vatan'ımızda denetim ve devriye faaliyetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların özellikle boğazlarda diğer vatandaşları rahatsız etmemeleri için gürültü kirliliği yapmamaları gerektiğini belirten Tezel, "Vatandaşların izinsiz havai fişek ve benzeri payroteknik malzeme kullanmamaları konularına dikkat etmelerini rica ediyorum. Denizde yardıma ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızın özellikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulunmalarının, can emniyetleri açısından çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatırım." diye konuştu.