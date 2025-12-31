Hafif Kar Yağışlı -0.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.12.2025 17:52

Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarından 584 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılında kentte faaliyet gösteren örgütlerin mensupları ve eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi suçlarından yürütülen soruşturmalarda, 584 şüphelinin tutuklandığını, yaklaşık 80,7 milyar lira değerindeki mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarından 584 şüpheli tutuklandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından İstanbul'da faaliyet gösteren örgütlerin mensupları ve eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" ile "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun"a muhalefet suçlarından soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

1 Ocak'tan itibaren bugüne kadar 1773 şüpheli hakkında etkin tahkikat yürütüldüğü, 1123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, bunlardan 584'ünün tutuklandığı bildirilen açıklamada, soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 80 milyar 735 milyon 640 bin lira değerindeki mal varlıklarına el konulduğu belirtildi.

ETİKETLER
Suç Örgütü
Sıradaki Haber
Küçükçekmece'de seyir halindeki vincin tekerleği çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:30
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sürücülere yılbaşı uyarısı
18:08
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 7 kişinin mal varlığına el konuldu
17:54
117 yaşındaki kadının DNA’sında gençlik sırrı keşfedildi
17:37
Katil İsrail'in Gazze'de 2025'te hayati sektörlere verdiği doğrudan zarar 33 milyar doları aştı
17:24
Küçükçekmece'de seyir halindeki vincin tekerleği çıktı
17:11
Malezya, 11 yıldır kayıp olan uçak için Hint Okyanusu'nda yeniden arama çalışmalarına başladı
Yurdun çeşitli bölgelerinden kar manzaraları
Yurdun çeşitli bölgelerinden kar manzaraları
FOTO FOKUS
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud TRT Haber'de
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ