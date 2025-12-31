Emniyetten yılbaşı gecesinde kadına şiddete karşı yoğun mesai

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Daire Başkanlığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Sibel Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı bünyesinde 2018'de hayata geçirilen KADES uygulamasının 9 milyon 141 bin indirme sayısına ulaştığını, uygulamadan yaklaşık 1 milyon 920 bin ihbarın alındığını belirtti.

Özdemir, ihbarlara en yakın ekibin sevk edilerek, olası bir kadına şiddet vakasının önüne geçildiğini söyledi.

Bakanlık bünyesinde 2021 yılında Elektronik İzleme Merkezi kurulduğunu anımsatan Özdemir, burada yaklaşık 9 milyon 200 bin izleme yapıldığını, aktif olarak 1500 vakanın takip edildiğini kaydetti.

Özdemir, yılbaşı gecesinde KADES uygulaması kapsamında görev yapan personelle sahada olacaklarını ifade etti.

"Şiddete karşı sahada olacağız"

Sibel Özdemir, kadınların şiddete uğramaması, uğradığında da en yakın birimden yardım alması için görev başında olacaklarını vurgulayarak, "Şiddet, taciz gibi istenmeyen bir durum meydana gelirse, kadın vatandaşlarımız hiç çekinmeden KADES uygulamamız ve 112 Acil Çağrı Hattı'ndan yardım talep edebilir. Bu noktada görev yapan ekiplerimizle birlikte yaşadıkları veya yaşama ihtimali olan şiddet ortamlarından uzaklaştırılmaları için sahada olacağız." diye konuştu.

KADES uygulamasından gelen ihbarların öncelikli ihbar olarak değerlendirildiğini vurgulayan Özdemir, "Yılbaşı gecesinde mesai harcayan personel sayısının artırılarak, kadına şiddet vakası olmaması için yoğun mesai harcanacak." ifadelerini kullandı.