Çok Bulutlu -0.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.12.2025 19:40

Emniyetten yılbaşı gecesinde kadına şiddete karşı yoğun mesai

Ülke genelindeki yılbaşı tedbirleri kapsamında kadına şiddetle mücadelede Kadın Acil Destek (KADES) ve 112 Acil Çağrı Merkezi yoğun mesai yürütecek.

Emniyetten yılbaşı gecesinde kadına şiddete karşı yoğun mesai

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Daire Başkanlığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Sibel Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı bünyesinde 2018'de hayata geçirilen KADES uygulamasının 9 milyon 141 bin indirme sayısına ulaştığını, uygulamadan yaklaşık 1 milyon 920 bin ihbarın alındığını belirtti.

Özdemir, ihbarlara en yakın ekibin sevk edilerek, olası bir kadına şiddet vakasının önüne geçildiğini söyledi.

Bakanlık bünyesinde 2021 yılında Elektronik İzleme Merkezi kurulduğunu anımsatan Özdemir, burada yaklaşık 9 milyon 200 bin izleme yapıldığını, aktif olarak 1500 vakanın takip edildiğini kaydetti.

Özdemir, yılbaşı gecesinde KADES uygulaması kapsamında görev yapan personelle sahada olacaklarını ifade etti.

"Şiddete karşı sahada olacağız"

Sibel Özdemir, kadınların şiddete uğramaması, uğradığında da en yakın birimden yardım alması için görev başında olacaklarını vurgulayarak, "Şiddet, taciz gibi istenmeyen bir durum meydana gelirse, kadın vatandaşlarımız hiç çekinmeden KADES uygulamamız ve 112 Acil Çağrı Hattı'ndan yardım talep edebilir. Bu noktada görev yapan ekiplerimizle birlikte yaşadıkları veya yaşama ihtimali olan şiddet ortamlarından uzaklaştırılmaları için sahada olacağız." diye konuştu.

KADES uygulamasından gelen ihbarların öncelikli ihbar olarak değerlendirildiğini vurgulayan Özdemir, "Yılbaşı gecesinde mesai harcayan personel sayısının artırılarak, kadına şiddet vakası olmaması için yoğun mesai harcanacak." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
KADES Emniyet Genel Müdürlüğü Kadına Şiddet
Sıradaki Haber
Sahil Güvenlik ekipleri, Marmara ve boğazlarda görev başında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:00
Ankara'da vatandaşlar çeşmelerden su doldurdu
19:54
EGM, yılbaşı tedbirleri kapsamında 163 bin personeliyle sahada olacak
19:36
Hamas: İsrail'in yardım kuruluşlarını yasaklaması tehlikeli bir tırmanış
19:38
Bakan Şimşek grafiklerle 2025'in muhasebesini yaptı
19:24
Yatırım araçlarında kazandıran gram altın oldu
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'e seslendi: Hiçbir terör örgütüne müsaade etmeyeceğiz
Yurdun çeşitli bölgelerinden kar manzaraları
Yurdun çeşitli bölgelerinden kar manzaraları
FOTO FOKUS
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud TRT Haber'de
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ