AA 31.12.2025 22:13

Filistin: İsrail'in Nur Şems Kampı’nda 25 evi yıkması yaklaşık 100 aileyi yerinden etti

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı’nda bugün 25 evi yıkması sonucu yaklaşık 100 ailenin evsiz kaldığını açıkladı.

Filistin: İsrail'in Nur Şems Kampı’nda 25 evi yıkması yaklaşık 100 aileyi yerinden etti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in ev yıkımlarının "kampları boşaltmayı ve Filistin davasının temelini hedef almayı amaçlayan planlı bir politika" olarak görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Nur Şems Kampı’nda yıkım ve zorla yerinden etme uygulamalarının "en sert ifadelerle" kınandığı kaydedildi.

Yıkımların “uluslararası hukukun ve temel insan haklarının açık bir ihlali” olduğu vurgulanan açıklamada, yaşanan durumun "Nekbe sürecinin devamı niteliğinde, Filistinli mültecilere karşı işlenen yeni bir suç" olduğu" aktarıldı.

Filistin Dışişleri Bakanlığının açıklamasında İsrail’in Tulkerim’deki mülteci kamplarını sıkı bir kuşatma altında tuttuğuna işaret edildi.

Yıkımların ve kampın yeniden düzenlenmesinin "güvenlikle ilgili hiçbir gerekçesi olmadığı" belirtilerek hedef alınan yapıların da "tamamen sivil binalar" olduğuna dikkat çekildi. 

