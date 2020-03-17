Erteleme maçı Göztepe'nin
Süper Lig'in 21. hafta erteleme mücadelesinde Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor'un 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde 4 maç sonra 3 puana uzandı.
Müsabaka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynandı.
Sarı-kırmızılılar, mücadelenin ikinci yarısında bulduğu gollerle Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi. İlhan Palut'un öğrencileri 4 maç sonra galibiyet elde etti.
İzmir temsilcisi Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Berkan Emir, 61. dakikada Stefano Napoleoni kaydetti.
Bu sonuçla Göztepe ligde puanını 37'ye yükseltti. Çaykur Rizespor ise 25 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
5. dakikada Castro'nun ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak savunma oyuncularına çarpıp kornere çıktı.
38. dakikada sol çapraz pozisyonda topla buluşan Soner Aydoğdu'nun kaleye gönderdiği topu kaleci Gökhan Akkan kontrol etti.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 0-0 sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNENMLİ ANLARI
GOL-56. dakikada Göztepe öne geçti. Berkan Emir, orta sahadan aldığı topla bir süre ilerledikten ceza sahasında şutunu çekerken, savunmada Talbi'ye de çarpan top filelerle buluştu: 1-0.
GOL-61. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Castro'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Napoleoini'nin sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
70. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşu kullanan Boldrin'in şutunda, kaleci Beto meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Müsabaka Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Bilal Gölen, Osman Gökhan Bilir
Göztepe: Beto, Murat Paluli, Titi, Borges, Berkan Emir, Napoleoni (Dk. 77 Mossoro), Soner Aydoğdu, Castro, Halil Akbunar (Dk. 90+2 Yalçın Kayan), Deniz Kadah, Jerome (Dk. 84 Wilczek)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Burak Albayrak, Talbi, Melnjak, Samudio, Vetrih, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 71 Sasse), Garmash (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan), Boldrin, Skoda (Dk. 76 Boriachuk)
Goller: Dk. 56 Berkan Emir, Dk. 61 Napoleoni (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 23 Boldrin, Dk. 66 Skoda (Çaykur Rizespor), Dk. 66 Napoleoni (Göztepe)
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