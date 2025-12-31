Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çağrı Bey ve Yıldırım'ın da katılmasıyla dünyada sayılı filolar arasına girmiş olacağız

Gemide çalışanlarla buluşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.

Bayraktar'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gemideki çalışanlara telefonla hitap ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Filyos'ta Yavuz Sondaj Gemimizde yeni yıla hazırlanan tüm kardeşlerimi en kalbi duygularla selamlıyorum. Yapılacak tüm sondaj çalışmalarından bereketli neticeler almayı da Allah'tan temenni ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Taşucu'ndan bu heyetimize, ekibimize gerek Çağrı Bey gerekse Yıldırım'ın da katılmasıyla dünyada sayılı filolar arasına girmiş olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bütün bunlarla Gabar'da da üretimin artıyor olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bütün bunlarla inşallah Karadeniz'deki neticeler de yüzümüzü güldürüyor. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum, önümüzdeki yılın hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Kalın sağlıcakla."

"Bu tarz milli projeleri artık ideolojinin üzerinde tutmamız lazım"

Gemi personeliyle yemek yiyen Bakan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda özellikle doğal gaz ve petrol aramacılığında önemli aşamaya geldiğini söyledi.

Bayraktar, 2016'da başlattıkları "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında Türkiye'de adeta devrim yaptıklarını belirterek, "En önemli yaptığımız devrim şuydu; 'Türkiye'de petrol, doğal gaz yok' diye bir inanış varken önce bunu reddettik. Dedik ki 'Böyle bir şey yok, arayalım' ve farklı yöntemlerle aramaya başladık, kendi sondaj gemilerimiz ve kendi porsenelimizle. En önemlisi sizlere inandık, sizlerin varlığı bizim en büyük gücümüzdü." diye konuştu.

Bayraktar, 2020'de Sakarya Gaz Sahası'nda gaz keşfi yapıldığını ve 2023'te kullanır hale getirdiklerini anımsatarak, "Doğal gaz üretimimizi 2025'te ilk fazı tamamlamak suretiyle 10 milyon metreküp seviyesine çıkardık. Bugün yaklaşık 9-9,5 milyon metreküplük bir gazı artık evlerimizde kullanır hale geldik. Önümüzde yeni hedefler var. Çok iddialı bir şekilde çalışıyoruz, inanıyorum ki bu hedefleri sizlerle beraber başaracağız." ifadelerini kullandı.

2026'da yapacakları çalışmalara da değinen Bayraktar, "Bu tarz milli projeleri artık ideolojinin üzerinde tutmamız lazım. Bu tarz milli projeleri hep beraber, 86 milyonun sahiplenmesi lazım çünkü öyle sahiplenildiği zaman netice almak mümkün." dedi.

Bayraktar, eleştirildiklerinde bir şey demediklerini ya da gerekeni söylediklerini belirterek, enerji emekçilerinin emeğine hürmet edilmesi ve saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Emekleri ve gayretlerinden dolayı çalışanlara teşekkür eden Bayraktar, "Hem kendi adıma bu takımın kaptanı olarak hem de Enerji Bakanı olarak bütün milletimiz adına teşekkürleri, şükranlarımı sunuyorum. Yeni yıl, hepinize, hepimize, milletimize sağlık, afiyet getirsin istiyorum. Huzur içerisinde bir yıl olsun, hepimiz ve milletimiz için." diye konuştu.

Bakan Bayraktar, gemilerin personeline anonsla seslendi

Bakan Bayraktar, daha sonra Yavuz Sondaj Gemisi'nin kaptan köşküne çıkarak, yaptığı anonsla Kanuni, Fatih, Yıldırım, Abdülhamid Han ve Çağrı Bey sondaj, Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma ile Ertuğrul Gazi ve Saros FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) gemilerine bağlanarak personelin yeni yılını tebrik etti.

Anonsunda gemilerin personeline çalışmalarında başarılar dileyen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yeni yılınızı tebrik etmek için bu bağlantıyı gerçekleştiriyoruz. Yeni yıla burada birlikte giriyoruz. Filyos'tayız. Her biriniz görev yerinizde Türkiye'nin enerji arz güvenliği için gayret içerisindesiniz. Sizlerle de selamlaşmak istedik. Ülkemizin arz güvenliği için hakikaten çok önemli vazifeler icra ediyorsunuz. Her yıl olduğu gibi yeni yıla bir tesisimizde giriyoruz. Yaptığınız çalışmalarda başarılar diliyorum. Gayretlerinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel bir yıl diliyorum."

Bakan Bayraktar'a, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu ve Saffet Bozkurt, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mesut Özil de eşlik etti.