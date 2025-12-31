Bakan Fidan, 2025'te 89 ülkenin dışişleri bakanıyla 241 görüşme yaptı

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından, Bakan Fidan'ın 2025 yılı boyunca yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine ilişkin video paylaşıldı.

Bakan Fidan, yıl boyunca 50 ülkeye 73 yurt dışı ziyarette bulundu. Bu ziyaretlerin 22’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a refakat kapsamında gerçekleştirildi.

Fidan, yurt içi ve yurt dışındaki temasları çerçevesinde 89 ülkenin dışişleri bakanıyla toplam 241 görüşme yaptı.

Ayrıca, 22 çok taraflı toplantıya ev sahipliği yapan Fidan, 10'u Cumhurbaşkanı Erdoğan'a refakaten olmak üzere toplam 31 çok taraflı toplantıya iştirak etti.

Çok taraflı toplantılar ve ikili ziyaretler kapsamında ise 96 ülkenin dışişleri bakanı Türkiye’de ağırlandı.