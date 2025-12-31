SICAK
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
31.12.2025 22:54
, 31.12.2025 22:57
SON GÜNCELLEME
31.12.2025 22:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yalova'daki saldırıda şehit düşen kahraman polis memuru Yasin Koçyiğit'in Ankara'daki ailesi ile telefonda görüştü, taziyelerini iletti.
Ayrıntılar geliyor...
Şehit
Recep Tayyip Erdoğan
