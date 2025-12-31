Çok Bulutlu -1.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.12.2025 23:05

114 uçak seferine hava engeli

Türk Hava Yolları (THY), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak 50, AJet ise 64 seferin iptal edildiğini duyurdu.

114 uçak seferine hava engeli

THY, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Paylaşımda, "Ülkemizin doğu ve iç bölgelerinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ocak tarihli 50 uçuşumuz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuşlarının güncel durumunu ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti her zaman önceliğimizdir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, yeni yılın sizlere sağlık ve huzur getirmesini temenni ederiz" denildi.

Ajet'ten yapılan açıklamada ise "Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde süren olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ocak'ta planlanan 64 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, http://ajet.com ve mobil uygulamamızdan takip edebilir. Anlayışınızı bekler, mutlu yıllar dileriz" denildi.

ETİKETLER
Havacılık Kar Yağışı Meteoroloji
Sıradaki Haber
112 Acil Çağrı Merkezleri bu yıl 95 milyon çağrı yanıtladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:05
112 Acil Çağrı Merkezleri bu yıl 95 milyon çağrı yanıtladı
22:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye
22:14
Filistin: İsrail'in Nur Şems Kampı’nda 25 evi yıkması yaklaşık 100 aileyi yerinden etti
22:08
Bakan Bayraktar: 2026, petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni dönemi açtığımız yıl olacak
21:47
Bakan Güler: Hiçbir terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerini devam ettirmesine müsaade etmeyeceğiz
21:35
Bakan Fidan, 2025'te 89 ülkenin dışişleri bakanıyla 241 görüşme yaptı
Yurdun çeşitli bölgelerinden kar manzaraları
Yurdun çeşitli bölgelerinden kar manzaraları
FOTO FOKUS
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud TRT Haber'de
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ