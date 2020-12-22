Spor dünyası Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı.

Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve Başkanı, Türk futbolunun efsane ismi Özkan Sümer’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/ilWL4oiHIN — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 22, 2020

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve başkanı, Türk futbolunun efsane ismi Özkan Sümer'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

Türk futbolu ve Trabzonspor Kulübü’nün simge isimlerinden olan Özkan Sümer’e Allah’tan rahmet; ailesi ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/9qWpEJiYS7 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 22, 2020

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk futbolu ve Trabzonspor Kulübü’nün simge isimlerinden olan Özkan Sümer’e Allah’tan rahmet; ailesi ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

Kulübümüzde 1982-1983 sezonunda teknik direktör olarak görev alan, Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve Başkanı, Türk futbolunun efsane ismi Özkan Sümer’in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. pic.twitter.com/jnL7iKxWbf — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) December 22, 2020

Galatasaray Kulübü de Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, bir dönem sarı-kırmızılı takımda da teknik direktörlük yapan Özkan Sümer için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kulübümüzde 1982-1983 sezonunda teknik direktör olarak görev alan, Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve başkanı, Türk futbolunun efsane ismi Özkan Sümer’in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Trabzonspor camiasının değerli isimlerinden Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Eski futbolcumuz, eski başkanımız, şampiyon teknik direktörümüz, eski Futbol ve Altyapı Genel Koordinatörümüz, Sayın Özkan Sümer’i kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağolsun. #ÖzkanSümer



Detaylar https://t.co/f0rk7BfGHp pic.twitter.com/XG9bTxf7oH — Trabzonspor (@Trabzonspor) December 22, 2020

Trabzonspor, kulübün eski başkanlarından Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan başsağlığı mesajında, "Eski futbolcumuz, eski başkanımız, şampiyon teknik direktörümüz, eski Futbol ve Altyapı Genel Koordinatörümüz, Divan Kurulu Üyemiz, İstişare Kurulu Başkanımız ve TÜFAD Onursal Başkanı Sayın Özkan Sümer’i kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağolsun" denildi.

Gençlerbirliği'nden Özkan Sümer için taziye mesajı

Gençlerbirliği Kulübü, Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı:

"Türk futbolunun mümtaz şahsiyetlerinden olan ve Türk futboluna kattığı sayısız değerle tarihe geçen Özkan Sümer'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; başta Trabzonspor camiası olmak üzere tüm futbol camiasına başsağlığı diliyoruz"