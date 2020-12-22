Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Özkan Sümer için taziye mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden eski Trabzonspor Kulübü başkanlarından Özkan Sümer için taziye mesajı yayınladı.
Bakan Kasapoğlu, taziye mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
"Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan Özkan Sümer'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. A Milli Futbol Takımımızı da bir dönem çalıştıran, Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum."
Türk futbolunun ve Trabzonspor’un sembol isimlerinden #ÖzkanSümer’in vefatını üzüntüyle öğrendim.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 22, 2020
Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dilerim. pic.twitter.com/ueyGlXwyW6
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