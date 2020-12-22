Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 08:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Özkan Sümer hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Trabzonspor ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Özkan Sümer, Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti.
Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.
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