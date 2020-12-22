Yunanistan unsurlarının Ege'de düzensiz göçmenlere yönelik kötü muamelesini gözler önüne seren görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson'a seslendi.

Soylu, paylaşımında, Yunanistan unsurlarınca darbedilen ve Türk kara sularına geri bırakılmak üzere bindirildikleri can salının patlaması sonucu denize düşen 5 düzensiz göçmenden 3'ünün hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Bakan Soylu, "Sayın Ylva Johansson, Yunanistan'ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor. AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'nın (FRONTEX) görmezden geldiği bu cinayetlerin hesabı Yunanistan'dan sorulmayacak mı?" ifadelerini kullandı.

Soylu, İngilizce ve Türkçe olarak yaptığı paylaşımlara AB Komisyonu ve FRONTEX'in Twitter hesaplarını da ekledi.

31 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Bakan Soylu'nun paylaşımında ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığının açıklaması da yer aldı.

Olayla ilgili Foça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldığı açıklandı.

Kurtarılan göçmen Yunanistan'ın insanlık dışı muamelesini anlattı

Sahil Güvenliğin yayınladığı görüntülerde Türkçe bilen bir göçmen tarafından Yunanistan unsurlarının kendilerine yapılan kötü muamele de anlatılıyor.

Olay günü saat 10.00'da Çanakkale'den botla denize açıldıklarını söyleyen göçmen, yaşadıkları korku dolu dakikaları anlattı:

"Saat 12.00'de Yunanistan polisi bizi yakaladı. Sonra bizi 4-5 saat gezdirdiler. Sonra bizim paralarımızı aldılar, çantalarımızı aldılar, vurdular, sonra kadınların saçlarını çektiler. Sonra bir tane ayrı bot getirdiler. Zorla 5 tane insanı bota aldılar. Bota bunlar binerken bot patladı. Sonra 2 kişi sağlam çıktı, 3 kişi öldü. Ölmüş insanları ayrı bir bota, bizi ayrı bir bota koydular. Saat 06.00'da bizi zorla 3 tane motorsuz lastik bota bindirdiler. Tam denizin ortasında bizi bıraktılar. Ben de Türk Sahil Güveliğini aradım, gelip bizi kurtarın diye. Türk Sahil Güvenliği de geldi bizi kurtardı."