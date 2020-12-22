Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 13:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Süleyman Soylu Özkan Sümer için başsağlığı diledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vefat eden Trabzonspor Kulübü'nün eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in ailesine, sevenlerine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diledi.
Soylu, paylaşımını sosyal medya hesabından yayınladı.
"Trabzon'umuzun önemli değerlerinden, efsane hocamız Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diliyorum."
Trabzon'umuzun önemli değerlerinden, efsane hocamız Özkan Sümer’e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diliyorum.— Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) December 22, 2020
Etiketler: Süleyman Soylu Trabzonspor İçişleri Bakanlığı
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