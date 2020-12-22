Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Futbol maçlarında Özkan Sümer'in anısına saygı duruşu yapılacak
[Fotoğraf: Arşiv]
Türk futbolunun efsanesi Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle 22-24 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakalar öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle açıklama yayımladı.
TFF'nin açıklamasında, "Merhum Özkan Sümer için 22-24 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.
Etiketler: Son Dakika TFF
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