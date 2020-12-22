Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TRT Spor'da gündeme dair açıklama yaptı.

Özdemir, koronavirüs salgını nedeniyle takımların sahaya çıkamaması halinde hükmen mağlup sayılacak olmalarını değerlendirdi.

"Maçları erteleme imkanımız bulunmuyor"

Özdemir, "9 oyuncunuz varsa yine sahaya çıkıp futbolunuzu oynayabilirsiniz. Ama eğer 9 oyuncu ile de sahaya çıkmak durumunda değilseniz biz maçları erteleyemeyecek, hükmen mağlup kabul edecek, yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Özdemir sözlerine şöyle devam etti:

"Bakın bu hafta pazar, çarşamba, pazar oynuyorlar. Ocak ayında yine böyle, ocak ayında takımlar eğer Türkiye Kupası da oynuyorsa 4 günde bir maç yapacak, hiç erteleme yerimiz yok, hafta araları dolu. Onun için bizim bu maçları ertelediğimiz zaman oynatacağımız yer yok. Bu kararı aldık bugün ve bu şekilde eğer 9 futbolcu da dahil sahaya çıkamıyorlarsa 3-0 yapıp yolumuza devam edeceğiz. Maçları erteleme imkanımız bulunmuyor"

"Takımların yayıncı kuruluşa verdiği tepki çok centilmence bir eylemdir"

"Yayıncı kuruluş ile cuma gününe kadar anlaşma sağlama hedefindeyiz"



TFF Başkanı Nihat Özdemir @trtspor'da yayınlanan Stadyum programına açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/aJCXJonVNE — TRT Spor (@trtspor) December 21, 2020

"Yayıncı kuruluşla olumlu görüşmelere başladık"

TFF Başkanı Özdemir, yayıncı kuruluştan ödemelerin alınıp alınmadığına ilişkin de açıklama yaptı.

Özdemir, "Şu anda çok olumlu görüşmelere başladık. Tahmin ediyorum, cuma gününe kadar bu görüşmeleri sonlandırıp anlaşmayı ve protokolümüzü imzalayıp gerekli ödemeleri alacağız. Transfer dönemi başlamadan tüm kulüplerimize ödemelerimizi yaparak yolumuza devam edeceğiz" dedi.