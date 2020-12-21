Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 23:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Premier Lig'de 7 koronavirüs vakası daha
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan koronavirüs testlerinde 7 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Premier Lig'de 7 koronavirüs vakası
İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 7 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 14-20 Aralık'ta uygulanan bin 569 test sonucunda 7 pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.
Protokoller gereği isimleri açıklanmayan futbolcu ya da kulüp çalışanlarının izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs
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