Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) disiplin sevkleriyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadıkları karşılaşmadaki sportmenliğe aykırı hareketi, hakaret ve tedbire uymaması gerekçeleriyle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Aynı karşılaşmada kural dışı hareketi nedeniyle sarı-kırmızılı futbolcu Marcao'nun da tedbirli olarak PFDK'ye gönderildiği ifade edildi.

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, hakaret ve talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) gönderildi.

Kulüp ikinci başkanı Serkan Hurma'nın da talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.