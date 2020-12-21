2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde ilk sırayı aldıktan sonra bu yıl düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da rakiplerini geride bırakan İbrahim Çolak, Kazananlar Ligi'ne konuk oldu.

Kazananlar Ligi'nde bugüne kadar başarılı teknik adam Giovanni Guidetti, Şampiyon güreşçi Taha Akgül, Milli Eskrimci Enver Yıldırım ve Milli sporcu Ümit Şamiloğlu'nun hikayeleri de izleyici ile buluşturuldu.

"Tarih yazdı"

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, milli sporcu Çolak için, "Dünya Şampiyonası'nın ardından Avrupa'da da altın madalya kazanarak tarih yazdı." değerlendirmesini yaptı.

Eren, Twitter'dan Kazananlar Ligi belgeselinin videosuyla birlikte yaptığı paylaşımında şunları kaydetti;

"Şimdi sıra Olimpiyat Oyunları'nda! İbrahim Çolak, Dünya Şampiyonası'nın ardından Avrupa'da da altın madalya kazanarak tarih yazdı. Millî cimnastikçimizin başarı öyküsünü anlattığımız "Kazananlar Ligi" belgeselimiz TRT İzle'de."