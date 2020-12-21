Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 23:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi
[Fotoğraf: İHA]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdığını duyurdu.
BB Erzurumspor Kulübü, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'le ayrılığı sosyal medyadan duyurdu.
Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hüseyin Çimşir'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık" denildi.
Kamuoyunun Bilgisine | pic.twitter.com/b0cWZ3jzD3— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) December 21, 2020
Katkılarından dolayı teşekkür edilen açıklamada, "Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" temennisinde bulunuldu.
Etiketler: Erzurumspor
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