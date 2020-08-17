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Southampton'dan Ward-Prowse'a yeni sözleşme
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu James Ward-Prowse'un sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 8 yaşından beri Southampton forması giyen İngiliz milli oyuncuyla 5 yıllık yeni kontrat imzalandı.
Geçen sezon takımının Premier Lig'de oynadığı 38 maçın hepsinde 90 dakika forma giyen Ward-Prowse, 5 kez ağları sarsmıştı.
Etiketler: Southampton James Ward-Prowse İngiltere Premier LigSon Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 16:17
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