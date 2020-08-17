Öncekili yıllarda Gençlerbirliği'nde 2 defa antrenör, 2 kez yardımcı antrenör, 2 defa teknik direktör olarak görev alan Mustafa Kaplan, bu defa sportif direktör olarak Ankara ekibine geri döndü.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde sportif direktörlük görevine Mustafa Kaplan getirildi. Kaplan, bugün itibariyle İlhan Cavcav Tesisleri'nde görevine başladı." ifadeleri kullanıldı.