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Mustafa Kaplan Gençlerbirliği'nin sportif direktörü oldu
Gençlerbirlği'nde sportif direktörlük görevine Mustafa Kaplan getirildi.
Öncekili yıllarda Gençlerbirliği'nde 2 defa antrenör, 2 kez yardımcı antrenör, 2 defa teknik direktör olarak görev alan Mustafa Kaplan, bu defa sportif direktör olarak Ankara ekibine geri döndü.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde sportif direktörlük görevine Mustafa Kaplan getirildi. Kaplan, bugün itibariyle İlhan Cavcav Tesisleri'nde görevine başladı." ifadeleri kullanıldı.
BİLGİLENDİRME | Kulübümüzde sportif direktörlük görevine Mustafa Kaplan getirildi. Kaplan, bugün itibariyle İlhan Cavcav Tesisleri'nde görevine başladı. pic.twitter.com/OOBe5S3Yhq— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) August 17, 2020
Etiketler: sportif direktör Mustafa Kaplan GençlerbirlğiSon Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 16:11
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